«الداخلية» تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة (صور)

وجه قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية زيارات إلى عدد من دور رعاية الأطفال الأيتام “ذوي الإعاقة”، وإهداء الأطفال نزلاء الدور هدايا عينية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الموافق 3 ديسمبر من كل عام.

جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لأجهزة الوزارة، والحرص على مد جسور التواصل الاجتماعي مع كافة أطياف الشعب، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات.

إضافة إلى تنظيم احتفاليات بالتنسيق مع قطاع الأمن، وقطاع الرعاية الاجتماعية، وعدد من مديريات الأمن بمقرات أندية الشرطة على مستوى الجمهورية لعدد من الأشخاص من ذوي الإعاقة، وتقديم هدايا رمزية لهم لمشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة.

وفي سياق متصل، نظمت مديرية أمن القاهرة يومًا ترفيهيًا بنادي ضباط أمن القاهرة بالمنيل لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، تضمن عروض لمواهبهم الفنية المختلفة وفى نهاية اليوم تم توزيع هدايا عينية عليهم.

كما يضطلع قطاعي الأحوال المدنية، الوثائق، باستخراج (الأوراق الثبوتية، وثائق السفر، تصاريح العمل) للأشخاص ذوي الإعاقة بالمجان لمدة أسبوع اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 ديسمبر.

ويستقبل قطاع الخدمات الطبية الأشخاص ذوي الإعاقة لتوقيع الكشف الطبي عليهم بمختلف مستشفيات الشرطة على مستوى الجمهورية، وصرف العقاقير الطبية لهم بالمجان لمدة أسبوع، اعتباراً من يوم السبت الموافق 3 ديسمبر، بالفترة المسائية من الساعة (3 حتى 5 مساءً).

يأتي ذلك في إطار الترجمة الواقعية لحرص وزارة الداخلية على تكريس الدور المجتمعى للمنظومة الأمنية، بما يوطد أواصر التعاون والتكامل مع المواطنين.