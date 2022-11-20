الداخلية تشارك في احتفالات مناهضة العنف ضد المرأة.. وتمنح النزيلات زيارات استثنائية

أعلنت وزارة الداخلية عن مشاركة المرأة احتفالها بمناسبة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر من كل عام، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، ومد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنين.

وقررت الوزارة فتح مستشفيات الشرطة على مستوى الجمهورية لتوقيع الكشف الطبي على السيدات خلال الفترة من يوم 25 نوفمبر حتى الأول من ديسمبر، بالفترة المسائية من الساعة (5-8 مساءً) مع صرف العلاج اللازم لهن بالمجان، وذلك تنسيقًا وقطاعي حقوق الإنسان، الخدمات الطبية، والمجلس القومي للمرأة.

وتستقبل وفد من اللجنة الصحية بالمجلس لزيارة المجمع الطبي بالقاهرة الجديدة، بمشاركة ضباط قطاع حقوق الإنسان.

وصرحت الداخلية لجميع النزيلات بزيارة إستثنائية، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 20 نوفمر 2022 حتى يوم الخميس الموافق 8 ديسمبر 2022.

جاء ذلك في ذات الإطار وحرصًا من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للنزيلات، وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.