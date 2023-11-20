الداخلية تشارك في احتفالات اليوم العالمي لحقوق الطفل (صور)

شاركت أجهزة وزارة الداخلية في الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل الموافق 20 نوفمبر من كل عام، ونظم قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية زيارات إلى عدد من مدارس الأطفال “أصحاء، ذوي احتياجات خاصة، دور رعاية الأطفال الأيتام “أصحاء – ذوي احتياجات خاصة”، مستشفيات الأطفال، وإيفاد قوافل طبية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية لتوقيع الكشف الطبى عليهم وصرف الأدوية لهم بالمجان، وكذا تنظيم زيارات لعدد من المنشآت الشرطية لمشاركة الأطفال الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل وإهدائهم هدايا رمزية.

وفي هذا الإطار قامت مديرية أمن القاهرة، نظمت يومًا ترفيهيًا بإدارة شرطة الخيالة بالقاهرة لإجمالي 100 طفل من طلبة مدارس القاهرة، واستقبلتهم باحتفالية تضمنت عروض لموسيقى الشرطة وأخر للخيالة وتم توزيع الهدايا العينية عليهم، وقد لاقى ذلك استحسان الطلبة والمشرفين عليهم ويأتى ذلك إيمانا من وزارة الداخلية بأن قيمة الوعى لدى النشئ يعد أحد الدعامات الأساسية للنهوض بالوطن.

ونظمت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بتنظيم زيارة لـ50 طفلًا من طلبة مدارس القاهرة، للتعرف على دور رجال الإطفاء وأساليب طرق الوقاية من أخطار الحرائق، ووزعت الهدايا العينية عليهم.

ووزع رجال الشرطة هدايا رمزية على الأطفال فى عددٍ من الميادين العامة، وإشارات المرور بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل.

كما نظم قطاع المرور والحماية المدنية زيارة للمدينة المرورية للأطفال بالإدارة العامة للمرور بطريق الواحات بالجيزة لـ30 طفلًا من طلبة المدارس الإبتدائية بالجيزة، وذلك للتعرف على دور رجال المرور وتعليمهم القواعد المرورية وإشارات المرور وتم توزيع الهدايا العينية عليهم.

واضطلعت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتنظيم زيارات لعدد من الأطفال بالمدارس والمستشفيات ودور الرعاية، لمشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة للتعرف على الدور الذى يضطلع به رجال الشرطة فى حماية أمن المواطنين وتقديم بعض الهدايا العينية لهم إحتفالاً بتلك المناسبة.

ويقوم قطاع الخدمات الطبية بهذه المناسبة باستقبال الأطفال وتوقيع الكشف الطبى عليهم بالمستشفيات الشرطية وصرف الأدوية لهم مجاناً، لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم 20/11/2022 وذلك خلال الفترة المسائية من الساعة (5 حتى 8 مساءً).

وقد لاقت تلك المبادرات الإنسانية مردوداً إيجابياً لدى الأطفال والكيانات المشاركة وشعورهم بمدى حرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة الأطفال، وأثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعد الإنسانى والإجتماعى.

يأتي ذلك استمرارًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية من خلال تبنى وتدعيم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، ولاسيما الإهتمام بالنشء وتنمية الفكر الأمنى لديهم لما يعكسه من إيجابيات على المجتمع بتنشئة أجيالاً تعى أهمية أمن الوطن والمواطن ودور رجال الشرطة.