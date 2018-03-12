الداخلية تشارك فى معرض القاهرة الدولى للمرة الأولى

أحمد اللاهونى
أعلن اللواء سامى يونس، رئيس الهيئة العامة للمعاض والمؤتمرات، أن وزارة الداخلية تشارك للمرة الأولى ممثلة فى مصلحة السجون بالدورة الـ 51 للمعرض القاهرة الدولى خلال الفترة من 23 إلى 24 مارس.
وأشار يونس، خلال كلمته بمؤتمر الهيئة اليوم للإعلان عن تفاصيل معرض القاهرة الدولى إلى أن ترتيب الدول المشاركة فى المعرض كالتالى “أرمينيا والجزائر وأنجولا وأوغندا وتنزانيا وتوجو وجنوب السودان ورواندا وزامبيا وسيريلانكا والسنغال والسودان والصين والعراق وغانا وغينيا الاستوائية والكاميرون والكويت وكينيا وموريتانيا وموريشيوس وموزمبيق ونيجيريا، ويضم المعرض منتجات ومعروضات الصناعات الهندسية والكيماوية والأغذية ومواد البناء والملابس الجاهزة والمصنوعات الجلدية.