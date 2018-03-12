اقتصاد وأسواق

الداخلية تشارك فى معرض القاهرة الدولى للمرة الأولى

أحمد اللاهونىأعلن اللواء سامى يونس، رئيس الهيئة العامة للمعاض والمؤتمرات، أن وزارة الداخلية تشارك للمرة الأولى ممثلة فى مصلحة السجون بالدورة الـ 51 للمعرض القاهرة الدولى خلال الفترة من 23 إلى 24 مارس.وأشار يونس، خلال كلمته بمؤتمر الهيئة اليوم للإعلان عن تفاصيل معرض القاهرة الدولى إلى أن ترتيب ا