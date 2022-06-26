الداخلية: تسهيلات للراغبين في الحصول على خدمات «الجوازات والهجرة» (صور)

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية ، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية، حسبما قالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم.

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عددٍ من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم، بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة على مواصلة إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين أثناء ترددهم على كافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين بالحصول على الخدمات، والمستندات الشرطية خاصةً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.