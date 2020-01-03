«الداخلية» تستقبل وفدًا إذاعيًا من 12 دولة إفريقية: نتعامل بشفافية مع الإعلام (صور)

استقبلت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الإعلام والعلاقات، وأكاديمية الشرطة، وفدًا من الإذاعيين الأفارقة الذين يتلقون دورة تدريبية ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك في إطار إستراتيجية الانفتاح والتواصل مع مسئولي الإعلام بالدول الإفريقية الصديقة.

وتفقد الإذاعيون الوافدون من 12 دولة إفريقية، الإدارات المختلفة بقطاع الإعلام والعلاقات.

واستمعوا إلى شرح مفصل حول المهام التى يضطلع بها، والتى تهدف فى المقام الأول إلى تزويد وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بكل ما تحتاجه من أخبار أو معلومات عن الوضع الأمنى بالبلاد.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها -اليوم الجمعة، أن ذلك في إطار سياستها بالتعامل بشفافية مع وسائل الإعلام، لحرصها على نقل صورة صحيحة موثقة عن الأحداث الأمنية، وإحاطة الرأى العام علماً بجهودها فى مجالى مكافحة الإرهاب والجرائم الجنائية.





وتفقد الوفد الضيف التقنيات المستخدمة فى مجالات التصوير والمونتاج وإنتاج البرامج الإعلامية والنشرات الأمنية.

فضلاً عن استديوهات التصوير والتسجيل الصوتي المتطورة التى تم استحداثها بقطاع الإعلام والعلاقات، تماشياً مع جهود تطوير منظومة الإعلام الأمنى وإبراز الجهود التى تقوم بها مختلف الأجهزة الأمنية.

وخلال زيارتهم لأكاديمية الشرطة، اطلع الوفد الزائر على أساليب التدريب المتطورة التى يوفرها مركز بحوث الشرطة للمتدربين الأفارقة، فى شتى مجالات العمل الأمنى باللغتين الإنجليزية والفرنسية.





وزار الوفد مكتبة المركز التي تضم العديد من الدراسات الأمنية، التى تتضمن كيفية الإستفادة من وسائل الإعلام لمكافحة الظواهر الإجرامية والفكر المتطرف.