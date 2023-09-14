الداخلية تستقبل زيارة المكتب العربي لشئون المخدرات والجريمة (صور)

استقبلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية الزيارة السنوية التي ينظمها المكتب العربىي لشئون المخدرات والجريمة التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب لمسئولي أجهزة مكافحة المخدرات، بدول مجموعة العمل الفرعية الإجرائية الأولى لمكافحة المخدرات بمقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وذلك في إطار تنفيذ الإستيراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وما انطوت عليه بشأن التعاون العربي الإجرائي في هذا الصدد.

وعقد الجلسة الأولى، تحت عنوان: (التجربة المصرية في مجال مكافحة المخدرات إقليميًا ودوليًا)، وتضمنت الإشارة بإنضمام مصر للاافاقيات الدولية الثلاثة والإتفاقية العربية لمكافحة المخدرات، فضلاً عن كافة المبادرات المطروحة من قبل منظمة الأمم المتحدة في شأن المخدرات والمؤثرات العقلية والإلتزام الكامل ببنود تلك الإتفاقيات.

واستعرضت الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات بجمهورية مصر العربية، والتي تناولت جهود الوزارة فيما يتعلق (بإحباط محاولات الجلب والتهريب، متابعة التشكيلات العصابية – مكافحة الزراعات المخدرة، صور الإتجار غير المشروع، مكافحة جرائم غسل الأموال الناتجة والمتحصلة من جرائم المخدرات) وكذا الجهود والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية للحد من مشكلة التعاطى والإدمان فى إطار الخطة الوطنية لخفض الطلب على المخدرات.

وعقد الجلسة الثانية، تحت عنوان (الاتجاهات الراهنة لمشكلة المخدرات بنطاق دول مجموعة العمل الإجرائية الأولى)، والتي تضمنت عرضًا للجهود الوطنية للدول المشاركة من خلال رؤساء وفود تلك الدول.

وبعد ذلك اصطحب الحضور لمتحف الإدارة التابع لمعهد تدريب مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة،

واستعراض مقتنيات المتحف التاريخية وما تم توثيقه من وقائع ضبط مميزة، وأشكال المواد المخدرة وأنواعها وأساليب الإخفاء والتمويه، وكذا زيارة لقسم المعمل والتحليل الفنى التابع لإدارة الرقابة على السلائف والكيماويات للكشف عن المخدرات وتحديدها.

واستأنفت الجلسة الختامية، تحت عنوان (التعاون العملياتى فى مجابهة المخدرات) والتي تضمنت رؤى الدول المشاركة فى تعزير التعاون المشترك فيما يخص قضايا المخدرات عبر الدول والإتجار غير المشروع بها وكافة المستجدات ذات الصلة.

وانتهت أعمال الجلسات بالخروج بعدد من التوصيات أبرزها: التأكيد على أهمية تعزيز قنوات الاتصال بين دول المجموعة بمجال تبادل المعلومات وتقييمها وتحليلها، وتنسيق الجهود بين أجهزة المكافحة للحد من عمليات تهريب المواد المخدرة.

وعقب ذلك وزعت الهدايا التذكارية على رؤساء الوفود، كما لاقت الزيارة مردودًا إيجابيًا لدى الوفود المشاركة، الأمر الذي بدوره يعكس الدور الريادي لمصر في تعزيز التعاون العربي القائم بمجال مكافحة المخدرات بين وزارة الداخلية المصرية ونظيراتها بالدول العربية.