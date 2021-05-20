الداخلية تستجيب لمريضة وتنقلها للمستشفى في القاهرة

استجابت أجهزة وزارة الداخلية لاستغاثة إحدى المواطنات بشكل فوري، وقدم رجال الأمن بالقاهرة المساعدة كونها مريضة وتحتاج لنقلها لإحدى المستشفيات.

جاء ذلك في ضوء ورود بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة يتضمن استغاثة من إحدى المواطنات، أفادت بأنها مريضة ولا تقوى على الحركة وترغب في الذهاب إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وعلى الفور، انتقلت إلى محل البلاغ بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، وتقابلت مع المبلغة واتخذت الإجراءات اللازمة، لنقلها لتلقي العلاج في إحدى المستشفيات.

وقد لاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان ورضاء المواطنة، وتقدمت بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة، للتعامل والاستجابة الفورية لبلاغات المواطنين ذات الطابع الإنساني.