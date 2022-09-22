الداخلية تستجيب لالتماس 13 نزيلًا بمراكز الإصلاح والتأهيل وتنقلهم بالقرب من محال إقامتهم

استجاب قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية ، لـ 13 من الالتماسات المقدمة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وذويهم، لنقلهم إلى مراكز إصلاح وتأهيل بالقرب من محل إقامتهم، للتيسير عليهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم حتى يتمكن ذويهم من زيارتهم.

وأوضحت الدخلية أنها وافقت على نقل عدد من النزلاء لمراكز الإصلاح والتأهيل المودع بها ذويهم “أشقاء وأبناء”، تحقيقًا لأكبر قدر من الاستقرار النفسي لهم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة، وتقديم كافة الدعم لهم بما يساهم في إعادة إندماجهم بالمجتمع عقب انقضاء مدة العقوبة.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتقدم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والعمل على مراعاة البعد الاجتماعي والانساني، وإتاحة الفرصة للتواصل مع ذويهم.