الداخلية تستجيب لالتماس مريضة في نقلها للمستشفى بالمنوفية

قالت وزارة الداخلية إن قوات الإنقاذ التابعة للحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، استجابت لالتماس مواطنة في نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، قد تلقت التماس مواطنة مريضة وغير قادرة على الحركة، مقيمة بدائرة مركز شرطة قويسنا لمساعدتها في الانتقال إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل إقامة المواطنة وقدمت قوات الحماية المدنية المساعدة اللازمة للمواطنة، ونقلها بمعرفة وحدات الإنقاذ ومرافقتها بسيارة إسعاف للمستشفى لتلقي العلاج.

وقد لاقى ذلك استحسان ورضاء المواطنة التي تقدمت بالشكر، لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة لملتمسها.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.