الداخلية تستجيب لالتماس سيدة بتنفيذ حكم ضم نجلتيها في القاهرة

استجابت أجهزة وزارة الداخلية لالتماس إحدى السيدات لتنفيذ حكم قضائي بضم نجلتيها في محافظة القاهرة، وذلك في إطار مواصلة جهودها في التعامل الإيجابي مع كافة الحالات الإنسانية والاستجابة الفورية لإلتماسات المواطنين، وعلى خلفية ما تداول عبر أحد البرامج الفضائية.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مناشدة لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح إحدى السيدات ضد طليقها (بدون عمل – مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى) لضم نجلتيهما، وتضررها من طليقها لامتناعه عن تنفيذ حكم تسليم نجلتيهما لوالدتها “جدة الطفلتين”، ربة منزل -مقيمة بمحافظة الجيزة.

وبالفحص تبين أنه سبق وتبلغ لقسم شرطة مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة من الشاكية، بتضررها من طليقها سالف الذكر لذات السبب.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان المتهم بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وباستهدافه أمكن ضبطه وبرفقته الطفلتين، وبالعرض على النيابة العامة قررت حجزه وتسليم الطفلتين على سبيل الأمانة لوالدة الشاكية.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتسليم الطفلتين إلى جدتهما.