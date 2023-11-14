الداخلية تستجيب لالتماس أسرة «مسنة» لتجديد بطاقة الرقم القومي بمنزلها (صور)

استجاب قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لالتماس أهلية سيدة مسنة – تبلغ من العمر 102 عامًا، مقيمة بمحافظة الشرقية- ومساعدتها في تجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة بها بمنزلها نظرًا لظروفها الصحية.

وأوفدت مأمورية لمنزل المذكورة وإنهاء الإجراءات اللازمة لتجديد البطاقة وتسليمها لها بمحل إقامتها، دون تحملها لثمة نفقات مالية.

وقد لاقت تلك المبادرة إستحسان وقبول من أهلية السيدة، وتقدموا بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على سرعة الاستجابة لالتماسهم.

جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة المواقف ذات الطابع الإنسانى والحالات المرضية، وتفعيل كافة الإجراءات التي تسهم في تيسير تقديم الخدمات للمواطنين خاصة كبار السن وذوي الهمم.