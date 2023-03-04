الداخلية تستجيب لاستغاثة مواطن وتنقله للمستشفى بالقاهرة

قالت وزارة الداخلية -اليوم السبت- إنها استجابت بشكل فوري وسريع لاستغاثة مواطن في نقله من منزله، إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية اللازمة في محافظة القاهرة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من مواطن -مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين- التمس مساعدته في نقله من الشقة سكنه محل البلاغ، إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج لكونه مريض ولا يقوى على الحركة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لمحل البلاغ، وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

وتقدم المواطن سالف الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الإستجابة الفورية وتلبية إستغاثته.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي والإنساني بكافة القطاعات الأمنية، من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.