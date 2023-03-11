الداخلية تستجيب لاستغاثة مواطن وتنقله إلى المستشفى في الإسكندرية (صور)

قالت وزارة الداخلية إن الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسكندرية توجهت لمنزل مواطن بشكل فوري عقب استغاثته، ونقلته إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، قد تلقت بلاغًا من مواطن -مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه- التمس مساعدته في نقله من الشقة محل سكنه لإحدى المستشفيات، لتلقي العلاج لكونه مريض ولا يقوى على الحركة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية لمحل البلاغ، وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وتقدم المواطن سالف الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية، وسرعة تلبية استغاثته.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي والإنساني بكافة القطاعات الأمنية، من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.