الداخلية تستجيب لاستغاثة «مسنة» غير قادرة على الحركة

قدمت أجهزة وزارة الداخلية المساعدة لسيدة “مسنة” تقيم بمفردها في منطقة قصر النيل بمحافظة القاهرة، وذلك استجابة منها لاستغاثتها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغًا بوجود سيدة “مسنة” تقيم بمفردها وغير قادرة على الحركة، نظرًا لظروفها الصحية ومحتجزة داخل الشقة محل سكنها، بأحد العقارات بمنطقة قصر النيل.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية في القاهرة، وفتحت باب الشقة وقدمت المساعدة اللازمة لها، واستدعت سيارة إسعاف وتوقيع الكشف الطبي عليها.

ووجهت المواطنة الشكر والتقدير لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها، لتفعيل الدور المجتمعي والإنساني من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.