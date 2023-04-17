الداخلية تستجيب لاستغاثة «سيدة» وتنقلها مستشفى في الإسكندرية

قالت وزارة الداخلية إن أجهزتها الأمنية استجابت بشكل فوري لاستغاثة سيدة مسنة في محافظة الإسكندرية ، تعاني من حالة مرضية من أجل نقلها إلى إحدى المستشفيات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، قد تلقت إخطارا بوجود إحدى السيدات “مسنة” -مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل- تعاني من حالة مرضية وعدم قدرتها على الحركة لمعاناتها من السمنة المفرطة، وتعذر نقلها لإحدى المستشفيات.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية لمحل البلاغ، وأمكن إنزال السيدة من محل سكنها، ونقلها لإحدى المستشفيات.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل، والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.