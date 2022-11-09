الداخلية تستجيب لاستغاثة سيدة وتنقلها لمستشفى في القاهرة

قالت وزارة الداخلية إن الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة توجهت إلى منزل إحدى السيدات، وقدمت لها المساعدة في نقلها إلى إحدى المستشفيات، نظرًا لظروفها الصحية.

تعود التفاصيل، إلى تلقي إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من سيدة مسنة -تقيم بمفردها بدائرة قسم شرطة البساتين- بطلب مساعدتها في نقلها إلى إحدى المستشفيات.

وعلى الفور، انتقلت إلى المُبلغة وطلبت مساعدتها في التوجه للمستشفى نظرًا لعدم قدرتها على الحركة لظروفها الصحية، ومساعدتها واستدعاء سيارة إسعاف ونقلها إلى إحدى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة لها.

وتقدمت السيدة بالشكر للأجهزة الأمنية على سرعة الاستجابة وتلبية استغاثتها.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي والإنساني بكافة القطاعات الأمنية، من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.