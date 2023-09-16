الداخلية تستجيب لاستغاثة سيدة وتعيد طفلها في المنيا

استجابت أجهزة وزارة الداخلية ، لاستغاثة سيدة في العثور على نجلها بمحافظة المنيا وإعادته سالمًا إلى أهليته بعدما استقل أحد القطارات إلى محافظة القاهرة.

كان مركز شرطة مطاي بمديرية أمن المنيا ، قد تلقى بلاغًا من ربة منزل -مقيمة بمنطقة بندر أسيوط- قالت إنه أثناء استقلالها أحد قطارات القاهرة – أسيوط من محطة العياط وبصحبتها أنجالها الأربعة، وأثناء توقف القطار بمحطة سكة حديد مطاي، وقام أحد أنجالها -يبلغ من العمر 5 سنوات- بمغافلتها والنزول من القطار، وعقب تحرك القطار اكتشفت عدم تواجده بالقطار.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محطة السكة الحديد بمطاي، وتمكنت من العثور على نجلها بأحد الشوارع الفرعية بمحيط المحطة.

وسلمته إلى والدته والتي تقدمت بالشكر والتقدير لرجال الشرطة، على سرعة الاستجابة لاستغاثتها وإعادة نجلها.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة، من خلال التعامل الإيجابي مع كافة الحالات ذات الطابع الإنساني.