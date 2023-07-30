الداخلية تستجيب لاستغاثة سيدة مريضة وتنقلها للمستشفى بالقاهرة

قالت وزارة الداخلية إن قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة استجابت لاستغاثة سيدة مريضة وغير قادرة على الحركة، ونقلها لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا يُفيد باستغاثة لنقل سيدة مريضة وغير قادرة على الحركة، مقيمة بدائرة قسم شرطة عابدين، للمستشفى لإجراء عملية جراحية.

على الفور، انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة لمحل البلاغ والتقابل مع المُبلغة “نجلتها”، مع إخراج والدتها من الشقة محل سكنها ومساعدتها وتوصيلها لسيارة الإسعاف، ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

وتقدمت المُبلغة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية، وتلبية استغاثتها.

جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.