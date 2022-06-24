الداخلية تستجيب لاستغاثة سيدة لنقلها للمستشفى في الجيزة

قالت وزارة الداخلية ، إن الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة استجابت لاستغاثة من سيدة تطلب فيها المساعدة على نقلها إلى إحدى المستشفيات.

جاء ذلك بعدما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، من سيدة -مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة- إلتمست مساعدتها لنقلها إلى إحدى المستشفيات، نظرًا لعدم قدرتها على الحركة لظروفها الصحية.

وعلى الفور، إنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إلى محل البلاغ، وقدمت المساعدة اللازمة لها.

وقدمت المواطنة الشكر لرجال الشرطة على الإستجابة الفورية وتلبية إستغاثتها.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي والإنساني بكافة القطاعات الأمنية، من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.