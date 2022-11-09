الداخلية تستجيب لاستغاثة سائحة ضلت الطريق في الغردقة

استجابت إدارة شرطة السياحة والآثار في الغردقة لاستغاثة سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، ولا تحمل أية متعلقات شخصية، والتي أفادت بأنها قد ضلت الطريق ولم تتمكن من العودة إلى مسكنها التي تقيم به برفقة صديقتها “تحمل ذات الجنسية”، حسبما قالت وزارة الداخلية.

وعلى الفور، استضافتها الأجهزة الأمنية بأحد الفنادق، حفاظًا على سلامتها لحين الوصول لمحل إقامة صديقتها.

وأمكن التوصل لصديقتها سالفة الذكر، والتواصل معها واصطحاب المبلغة لمحل إقامتها، والتأكد من سلامتها.

ولاقى ذلك استحسانها، وتقدمت بالشكر والتقدير للأجهزة الأمنية لاستجابتها الفورية، وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة لها، واتخذت الإجراءات القانونية.

جاء ذلك تأكيدًا على حرص وزارة الداخلية على الحفاظ على مصر واحةً للأمن والأمان، واستمرارًا لجهود أجهزة الوزارة فى تقديم الدعم والمساندة الفورية لكافة المواطنين لاسيما السائحين المترددين على البلاد والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.