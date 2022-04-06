الداخلية تساعد مواطنًا يعاني إعاقة بصرية في صرف معاشه

قدمت أجهزة وزارة الداخلية ، المساعدة لمواطن يعاني من إعاقة بصرية لمساعدته في صرف معاشه بمحافظة القاهرة، بعد الاستجابة لاستغاثته لإنهاء الإجراءات الخاصة به.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها تفعيل الدور المجتمعي للوزارة، من خلال التعامل الفوري مع كافة الحالات الإنسانية التي قد تطلب المساعدة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت إستغاثة من مواطن “كفيف البصر”، لمساعدته في صرف معاشه.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمحل إقامته بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، واصطحبته لمكتب التأمينات التابع له بدائرة قسم شرطة عين شمس، ومساعدته في إنهاء الإجراءات اللازمة لصرف المعاش الخاص به.

وقدم المواطن الشكر لأجهزة الأمن على سرعة التحرك وتلبية الإستغاثة.