الداخلية تساعد «مريض» سقط من كرسيه المتحرك داخل مسكنه بالقاهرة

قالت وزارة الداخلية إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة استجابت لبلاغ مواطن -مقيم بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة- والتماس مساعدته نظرًا لتواجده بمفرده بمسكنه، وسقوطه من على الكرسي المتحرك الخاص به داخل مسكنه، وعدم قدرته على الحركة نظرًا لظروفه الصحية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إلى محل البلاغ، وتقديم المساعدة اللازمة له، وقدم المواطن الشكر لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية وتلبية إستغاثته.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي والإنساني بكافة القطاعات الأمنية، من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.