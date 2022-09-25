الداخلية تساعد في علاج طفل وتنقله لمركز مجدي يعقوب لجراحات القلب (صور)

استجابت أجهزة وزارة الداخلية لالتماس أحد المواطنين لمساعدته في علاج نجله -البالغ من العمر عامين- مع استمرار متابعتها حالة الطفل الصحية، وتقديم أوجه الرعاية.

واستقبلت الطفل بمستشفى الشرطة بمنطقة العجوزة لإجراء الكشف الطبي عليه، وما تقرر من استكمال علاجه بمركز الدكتور مجدي يعقوب بجراحات القلب بمحافظة أسوان، وإنهاء إجراءات نقل الطفل أسوان لتلقى العلاج.

وحرصًا من الوزارة على متابعة الحالة الصحية للطفل عقب تلقيه العلاج اللازم، أوفدت مأمورية من مديرية أمن البحيرة لاصطحاب الطفل إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، من مقر إقامته لمتابعة استقرار حالته الصحية وعودته إلى محل إقامته.

وقد لاقى ذلك استحسان ورضاء أهلية الطفل الذين تقدموا بالشكر لوزارة الداخلية على الاستجابة لعلاج نجلهم، واستمرار توفير الرعاية الطبية له.