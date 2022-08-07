الداخلية تساعد شخصين بلا مأوى في الجيزة

قدمت أجهزة وزارة الداخلية الدعم والمساعدة لشخصين بلا مأوى في محافظة الجيزة ، وذلك أثناء تفقد الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة الحالة الأمنية بقسمي شرطة الجيزة، العجوزة، وتلاحظ لهم وجودهم.
وعلى الفور، أوفدوا مأمورية لاصطحابهما لإحدى المستشفيات لتوقيع الكشف الطبي عليهما وتقديم أوجه الرعاية الصحية لهما.
واتخذت الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لإيداعهما بإحدى دور الرعاية.
يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي والإنساني، بكافة القطاعات الأمنية من خلال تقديم أوجه المساعدات والخدمات للمواطنين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.