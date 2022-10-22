الداخلية تساعد سيدة تعطلت سيارتها في الطريق بالقاهرة

قالت وزارة الداخلية إن الأجهزة الأمنية في القاهرة ، قدمت المساعدة لسيدة تعطلت سيارتها في الطريق بمنطقة القطامية، بعد نفاذ الوقود منها.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من غرفة النجدة باستغاثة إحدى السيدات -مقيمة بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة- لتعطل سيارتها بدائرة القسم، لنفاذ الوقود وبرفقتها نجلتها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وقدمت المساعدة اللازمة للمواطنة، وتزويد سيارتها بالوقود.

ووجهت المواطنة الشكر والتقدير لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي والإنساني، من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.