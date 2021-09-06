الداخلية ترسل مراكز تكنولوجية متنقلة لاستخراج بطاقات الرقم القومي بالمحافظات (صور)

قالت وزارة الداخلية إن قطاع الأحوال المدنية أوفد مراكز تكنولوجية متنقلة مجهزة فنيًا ولوجيستيًا، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين قاطني المناطق الأولى بالرعاية المجتمعية وذات الكثافات السكانية العالية، وكذا المناطق الساحلية للمترددين بنطاقها خلال الفترة الصيفية، وذلك بمحافظات القاهرة “المرج، الساحل”، سوهاج “إدفا بمركز شرطة سوهاج، الكولة بمركز شرطة أخميم “المنيا” مغاغة، سمالوط، بنى مزار، ملوى، قنا “الكنوز بمركز شرطة نجع حمادى”، محافظة مطروح “مدينة مرسى مطروح بجوار قسم شرطة مطروح – مدينة العلمين الجديدة بجوار قسم شرطة العلمين، مارينا بجوار قسم شرطة مارينا”.

وأوفدت مأموريات خارجية لـ 11 حالة إنسانية بالمستشفيات والمنازل لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم مراعاة لظروفهم الصحية، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجهم وتسليمهم لهم.

وأرسلت مأموريات خارجية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد من السيدات بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية، مركز شرطة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة.

إضافة إلى إيفاد مأموريات خارجية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين بعدد من القطاعات والمؤسسات العلمية والاجتماعية، فضلاً عن العاملين وأعضاء عدد من النوادى الرياضية بالقاهرة.

وتزامن ذلك مع مواصلة قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات “كبار السن وذوى القدرات الخاصة”، بمقر ديوان عام قطاع الأحوال المدنية واستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم، وذلك تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان.