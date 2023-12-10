الداخلية ترسل مأمورية لنقل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة للجنته الانتخابية بالقاهرة

استجابت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لالتماس أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة يعيش في منطقة عين شمس، لمساعدته ونقله لمقر لجنته الإنتخابية للإدلاء بصوته في الإنتخابات الرئاسية 2024 نظرًا لظروفه الصحية.

وأوفدت الأجهزة الأمنية مأمورية إلى منزل المذكور، وتم نقله لمقر لجنته الإنتخابية والإدلاء بصوته.

وقد لاقى ذلك استحسان المواطن المذكور، وتقدم بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على سرعة الإستجابة، مشيدًا بدور أجهزة وزارة الداخلية في تأمين العملية الانتخابية والتيسير على الناخبين.

جاء ذلك في ضوء سياسة وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة المواقف ذات الطابع الإنساني والحالات المرضية، وتفعيل كافة الإجراءات التى تسهم فى تيسير تقديم الخدمات للمواطنين خاصة كبار السن وذوي الهمم.