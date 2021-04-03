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الداخلية ترسل مأمورية لمساعدة «مسن» على تناول العلاج

استجابة لاستغاثته.
أماني عوض 2:11 م, السبت, 3 أبريل 21 2:11 م, السبت, 3 أبريل 21

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استجابت أجهزة وزارة الداخلية لاستغاثة شخص مسن من ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة القاهرة، وأرسلت له مأمورية أمنية لمساعدته على تناول العلاج.

كان بلاغًا قد ورد لشرطة النجدة من شخص -مقيم بمنطقة مصر الجديدة- بكونه يعاني من بتر بإحدى قدميه وبعض الأمراض المزمنة، وغير قادر على الحركة، ويعيش بمفرده بمحل سكنه وطلب مساعدته في تناول الأدوية وقضاء بعض احتياجاته.

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وعلى الفور، وجهت مأمورية لمساعدته، ووجه المُبلغ الشكر لرجال الشرطة لسرعة استجابتهم ولما لمسه من حسن معاملة.

يأتي ذلك في إطار تفعيل الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية، من خلال التعامل الإيجابي مع كافة الحالات الإنسانية التي قد تطلب مساعدة رجال الشرطة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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