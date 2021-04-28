الداخلية ترسل مأمورية لاستخراج بطاقة رقم قومي لمريضة بالمستشفى في القاهرة

أعلنت وزارة الداخلية عن توجيه قطاع الأحوال المدنية مأمورية لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لمواطنة بإحدى المستشفيات في محافظة القاهرة، وأنهت الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بها وتسليمها لها.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.

كما واصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات “كبار السن وذوي القدرات الخاصة”، بمقر ديوان عام القطاع استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتسليمها لهم تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.