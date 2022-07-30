الداخلية ترسل مأمورية أحوال مدنية لمواطن من ذوي الهمم

أوفدت وزارة الداخلية ، مأمورية من قطاع الأحوال المدنية إلى محل إقامة مواطن من ذوي الهمم لمساعدته في إنهاء إجراءات بطاقة الرقم القومي وتسليمها له.

جاء ذلك عقب رصد إلتماس أحد المواطنين من ذوي الهمم لاستخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة به، على أحد الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وعلى الفور، جهزت مأمورية من قطاع الأحوال المدنية، وتواصلت مع المواطن المذكور.

وانتقلت لمنزله للانتهاء من إجراءات تجديد بطاقته وتسليمها له بمحل إقامته، وأبدى شكره وتقديره لسرعة تلبية وزارة الداخلية لالتماسه.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية، خاصةً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي، لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.