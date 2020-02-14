الداخلية ترسل لجنة أمنية لتفقد أقسام الشرطة والسجون بالإسماعيلية (صور)

تابعت مدى مطابقة أماكن الإحتجاز بمراكز وأقسام الشرطة والسجون المركزية، للمواصفات والاشتراطات الفنية والصحية والهندسية وحسن معاملة المحتجزين.

أرسلت وزارة الداخلية، لجنة من قطاع حقوق الإنسان التابع لها، لتفقد أقسام ومراكز الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية، وذلك للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين، وتلقى شكواهم أثناء ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم لهم.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها لتفعيل أوجه التواصل المجتمعى، والمشاركة فى كافة المبادرات التى من شأنها دعم، وتأكيد الترابط مع كافة فئات المجتمع.

التفتيش على أماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة

إضافة إلى مواصلة المرورات للتأكيد على تقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية، واستمراراً لتفعيل مبادرة “كلنا واحد”.

وتطرقت اللجنة لمتابعة أحوال كبار السن وذوى الإعاقة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر وبشكل متحضر.

وتابعت مدى مطابقة أماكن الإحتجاز بمراكز وأقسام الشرطة والسجون المركزية، للمواصفات والاشتراطات الفنية والصحية والهندسية وحسن معاملة المحتجزين.

ووجه قطاع الخدمات الطبية، قافلة تضم مختلف التخصصات الطبية، إضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة.

قوافل طبية بالسجون

ووقعت الكشف الطبى على الضباط والأفراد والمجندين والعاملين المدنيين، والمحتجزين بالأقسام والمراكز الشرطية الكائنة بنطاق المديرية وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

في سياق آخر، أعلنت الداخلية عن توجيه قافلة خدمية وإنسانية وطبية لتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية لإحدى القرى بالسويس، تنفيذًا لمبادرة “كلنا واحد”، تحت رعاية رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأرسلت القافلة الخدمية والإنسانية والطبية، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين قاطني قرية جنيفة، بدائرة قسم شرطة الجناين بمحافظة السويس، بالتنسيق بين مديرية أمن السويس وقطاعى الأحوال المدنية، الخدمات الطبية.

ووزعت المساعدات العينية من بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان على المواطنين، ووقعت الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وفى إطار حرص الوزارة على اعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهوله ويسر، استخرجت الأوراق الثبوتية، وفحص وتجديد تراخيص السيارات لعدد من المواطنين من قاطني القرية.