الداخلية ترسل قوافل للواحات البحرية.. والأهالي: شعرنا بالاهتمام (فيديو)

قال أحد الأهالي إننا شعرنا بالسعادة بتلك القافلة، التي أكدت لنا أننا لسنا منسيين.

أرسلت وزارة الداخلية قوافل إنسانية وخدمية واجتماعية وطبية إلى المناطق والقرى الأكثر احتياجًا في الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وذلك بالتنسيق بين مديرية أمن الجيزة، وقطاعات الأحوال المدنية، الخدمات الطبية، المشروعات والتنمية “منظومة أمان”، وضمن مواصلة تنفيذ مبادرة “كلنا واحد”، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ورغم بعد المسافة، حرصت وزارة الداخلية على توجيه القوافل للأهالي لدعمهم، وأوفدتها إلى أماكن إقامتهم وتوصيل لهم مساعدات عينية.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تحفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتفعيل مبادرات تنمية المجتمع.

وقال أحد الأهالي: “إننا شعرنا بالسعادة بتلك القافلة، التي أكدت لنا أننا لسنا منسيين، خاصة في ظل تواجد مدير الأمن، وتفعيل مبادرة الرئيس”.

وأضاف آخر، أن التحام الشعب والشرطة شئ يفرحنا، متابعًا: “متشكرين جدًا للرئيس وتحيا مصر”.

ووفرت قافلة الداخلية، خدمات قطاع الأحوال المدنية، منها استخراج البطاقات القومية، وقدمت الخدمة للأهالي بالمجان دون رسوم، وذلك من أجل توفير الجهد والوقت لهم.

وأرسلت الداخلية، قافلة طبية للكشف الطبي المجاني على الأهالي، من خلال أطباء بمختلف التخصصات، مع صرف العلاج المجاني لهم.

وأشاد الأهالي بتلك القافلة، قائلين: “دي حاجة حلوة، وخدمات ملموسة، وشعرنا بالاهتمام بنا رغم بعد المسافة عن القاهرة بواقع 500 كيلو، وهو جهد مشكور”.

وقال آخر: “أشعر الآن أن مصر بخير، وربنا يديم علينا نعمة الأمن والأمان”، وأكدت الداخلية على مواصلة إرسال القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا.

ونشرت وزارة الداخلية، فيديو عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك” و”يوتيوب”، لتقديم الدعم لأهالي الواحات البحرية من خلال القوافل التي أرسلتها.