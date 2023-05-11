الداخلية ترسل قوافل طبية وإنسانية في البحيرة والشرقية (صور)

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة “كلنا واحد.. معك في كل مكان”، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني القرى والمناطق الأكثر احتياجًا والسيدات المعيلات، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

واضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل طبية وإنسانية.

واستهدفت عدد من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظتي البحيرة والشرقية، لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.

ووزعت عددًا من المساعدات العينية لتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وكذا زيارة عدد من السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة بمحل إقامتهن وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهن.

كما زارت عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية في سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات.

وشارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان، لتيسير تلبية مطالب أهالي تلك القرى الأمنية والخدمية.

وقد لاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

جاء ذلك في ضوء المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى، واستمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف بأحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.