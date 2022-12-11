الداخلية ترسل قوافل إنسانية وطبية في أسوان والأقصر (صور)

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة “كلنا واحد.. معك في كل مكان” لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، تحت رعاية رئيس الجمهورية، ووجه قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية قوافل طبية وإنسانية.

واستهدفت القوافل عددًا من القرى بنطاق محافظتي أسوان، الأقصر لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، ووزعت عدد من المساعدات العينية، وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وزارت عددًا من المستشفيات ودور رعاية المسنين والأيتام مع توزيع المساعدات العينية على النزلاء، فضلاً عن توقيع الكشف الطبي على عدد من نزلاء دور رعاية المسنين، والأيتام وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

كما زارت عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية في سهولة ويسر، والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات.

وشارك في القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان، لتيسير تلبية مطالب أهالي تلك القرى الأمنية والخدمية، وقد لاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

جاء ذلك في ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية، ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى وإستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف بأحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.