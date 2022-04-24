الداخلية ترسل قوافل أحوال مدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي بالمحافظات (صور)

واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ، إرسال قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي، المُصدرات المُميكنة، بنطاق محافظات الجيزة، المنوفية، الغربية، الشرقية، القليوبية، قنا، كفر الشيخ، البحيرة، المنيا، دمياط، الأقصر، وأسفرت عن استخراج 6312 بطاقة رقم قومي و10976 مصدرًا مميكنًا.

وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات، تقرر استمرار عمل القوافل لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي لقاطني المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.

وخصصت مأموريارت لعشر حالات إنسانية من المرضى وكبار السن بالمنازل والمستشفيات، لتجديد بطاقات الرقم القومي له، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها له.

وأرسلت مأموريات فنية، قانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادي الرياضية، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

وأوفدت مأمورية فنية، قانونية تنسيقًا مع المجلس القومي للمرأة لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لسيدات (إحدى قرى مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية)، دون تحميلهم مشقة توجههم لمواقع قطاع الأحوال المدنية المختلفة.

إضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات “كبار السن وذوي الهمم”، بمقر ديوان القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وكذا حصولهم على أي من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة.

وقد لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر.