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الداخلية ترسل قافلة طبية للكشف عن سجناء «معسكر العمل» و«جنوب التحرير»

توقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية.
أماني عوض 4:07 م, الأحد, 11 يوليو 21 4:07 م, الأحد, 11 يوليو 21

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وجه قطاع السجون بوزارة الداخلية قافلة طبية استهدفت سجني معسكر العمل، جنوب التحرير، وضمت مختلف التخصصات الطبية لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للنزلاء، مع توقيع الكشف الطبي على عدد منهم، وصرف الأدوية اللازمة لهم.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، والارتقاء بأوجه الرعاية المختلفة المقدمة لنزلاء السجون، وخاصةً الرعاية الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

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يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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