الداخلية ترسل قافلة طبية للكشف عن سجناء «معسكر العمل» و«جنوب التحرير»

وجه قطاع السجون بوزارة الداخلية قافلة طبية استهدفت سجني معسكر العمل، جنوب التحرير، وضمت مختلف التخصصات الطبية لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للنزلاء، مع توقيع الكشف الطبي على عدد منهم، وصرف الأدوية اللازمة لهم.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، والارتقاء بأوجه الرعاية المختلفة المقدمة لنزلاء السجون، وخاصةً الرعاية الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية.