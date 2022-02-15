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الداخلية ترسل قافلة طبية للكشف على المحتجزين بأقسام شرطة الفيوم (صور)

وصرف الأدوية لهم.
أماني عوض 5:47 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22 5:47 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22

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وجه قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان، قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية، بنطاق قسمي شرطة أول وثان الفيوم بمديرية أمن الفيوم.

ووقعت الكشف الطبي على عدد من المحتجزين والمواطنين المترددين على أقسام الشرطة، وصرف الأدوية اللازمة لهم.

يأتي ذلك استمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية وحرصها على إعلاء قيم حقوق الإنسان، ومواصلة تنظيم المبادرات الإنسانية، تحت شعار: “كلنا واحد- معك فب كل مكان”.

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وتوالب وزارة الداخلية جهودها في استمرار توجيه تلك القوافل، حرصًا منها على إعلاء قيم حقوق الإنسان.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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