الداخلية ترسل قافلة طبية للكشف على المحتجزين بأقسام شرطة الفيوم (صور)

وجه قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان، قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية، بنطاق قسمي شرطة أول وثان الفيوم بمديرية أمن الفيوم.

ووقعت الكشف الطبي على عدد من المحتجزين والمواطنين المترددين على أقسام الشرطة، وصرف الأدوية اللازمة لهم.

يأتي ذلك استمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية وحرصها على إعلاء قيم حقوق الإنسان، ومواصلة تنظيم المبادرات الإنسانية، تحت شعار: “كلنا واحد- معك فب كل مكان”.