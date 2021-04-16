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الداخلية ترسل قافلة خدمية وإنسانية لقرى الواحات البحرية بالجيزة (صور)

لتقديم الرعاية للأهالي.
أماني عوض 3:15 م, الجمعة, 16 أبريل 21 3:15 م, الجمعة, 16 أبريل 21

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وجهت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين وتقديم الخدمات الجماهيرية لعدد من القطاعات بالوزارة (أحوال مدنية، مرور، خدمات طبية)، استهدفت عدد من قرى مدينة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، ووزعت عددًا من المساعدات العينية بالمجان على المواطنين.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، واستمرارًا لمبادرة “كلنا واحد”.

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ووقعت الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية.

وقد لاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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