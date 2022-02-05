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الداخلية ترسل ضباط لزيارة المرضى في مستشفيات الشرطة (صور)

ووزعت هدايا.
أماني عوض 2:43 م, السبت, 5 فبراير 22 2:43 م, السبت, 5 فبراير 22

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أوفد قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ، عددًا من ضباط وضابطات القطاع لزيارة مستشفيات الشرطة المختلفة، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة.

ووزع ضباط القطاع بعض الهدايا الرمزية والتقاط الصور التذكارية مع المترددين والمرضى المحجوزين بجميع وحدات وأقسام المستشفيات.

وأعرب المرضى عن سعادتهم البالغة بتلك الزيارة، لما لها من مردود إيجابي ومعنوي فعال في نفوس المرضى، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية.

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يأتي ذلك استمرارًا لحرص أجهزة وزارة الدخلية على تفعيل كافة صور التواصل المجتمعي، ومشاركة الاحتفال بالذكرى الـ 70 لعيد الشرطة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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