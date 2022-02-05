الداخلية ترسل ضباط لزيارة المرضى في مستشفيات الشرطة (صور)

أوفد قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ، عددًا من ضباط وضابطات القطاع لزيارة مستشفيات الشرطة المختلفة، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة.

ووزع ضباط القطاع بعض الهدايا الرمزية والتقاط الصور التذكارية مع المترددين والمرضى المحجوزين بجميع وحدات وأقسام المستشفيات.

وأعرب المرضى عن سعادتهم البالغة بتلك الزيارة، لما لها من مردود إيجابي ومعنوي فعال في نفوس المرضى، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية.