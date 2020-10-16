الداخلية ترد على أنباء مد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني حتى أبريل 2021

تم تمديد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني لمدة شهر حتى 21 نوفمبر 2020 تيسيراً على المواطنين

رصد مجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني حتى شهر أبريل 2021 .

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أنه قام بالتواصل مع وزارة الداخلية، ونفت تلك الأنباء.

الداخلية : تم تمديد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني لمدة شهر تنتهي 21 نوفمبر 2020

وأكدت وزارة الداخلية أنه لا صحة لمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني حتى أبريل 2021، وشددت على أنه تم تمديد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني لمدة شهر حتى 21 نوفمبر 2020، تيسيراً على المواطنين.

وناشدت وزارة الداخلية من خلال تقرير مجلس الوزراء لتوضيح الحقائق مالكي المركبات سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية التي تم مد العمل بها حتى الساعة الثامنة مساءً، لتركيب الملصق الإلكتروني فقط.

وأشارت إلى أنه تم إتاحة استبدال اللوحات المعدنية القديمة باللوحات المعدنية المؤمنة، وذلك دون الحاجة للانتظار إلى موعد الفحص وتجديد التراخيص، خلال المدة الزمنية المحددة.

ورصد مجلس الوزراء أيضا ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن التراجع عن تطبيق نظام “التعليم الهجين” بالجامعات خلال العام الجامعي الجديد.

التعليم العالي: لا صحة للتراجع عن تطبيق نظام “التعليم الهجين” في العام الجامعي الجديد

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأكدت أنه لا صحة للتراجع عن تطبيق نظام “التعليم الهجين” خلال العام الجامعي الجديد.

وأوضحت أنه تم بالفعل البدء في تطبيق نظام التعليم الهجين بكافة الجامعات على مستوى الجمهورية، حيث يعتمد النظام على الدمج بين الحضور المباشر وبين استخدام المنصات الإلكترونية.

وذلك مع إتاحة الفرصة لكل جامعة لتحديد نسب وأيام الحضور إلى الكليات العملية والنظرية بناءً على خطتها الاستيعابية، في إطار الحرص على تقليل الكثافة الطلابية وضمان حسن سير العملية التعليمية في ظل أزمة كورونا.



وتم الإشارة إلى أن نظام “التعليم الهجين” يستهدف تقليل الكثافة الطلابية، وتحقيق الاستفادة العظمى من خبرة أعضاء هيئة التدريس والبنية التحتية للجامعات، تطبيقًا لأساليب الأداء وضمان الجودة المحلية والعالمية.

إضافة إلى تحقيق الاستفادة العظمى من الإمكانيات التكنولوجية خارج الفصل الدراسي، وذلك على أن تتولى كل جامعة وضع الآليات والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك النظام وفقًا لطبيعة الكليات والبرامج المختلفة.

خطة تطبيق نظام “التعليم الهجين” في الجامعات

وتتضمن خطة تطبيق نظام “التعليم الهجين” 3 محاور، هي (التعلم – التقييم – الأنشطة – الخدمات)، حيث سيتم تقسيم الطلبة في مرحلة “التعليم” إلى مجموعات تدريسية صغيرة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وتطهير المدرجات وقاعات التدريس يومياً، وتعقيم وتطهير المعامل قبل كل معمل أو حصص عملية.

إلى جانب التشديد على ارتداء الكمامات الواقية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، واستخدام وسائل التعلم عن بعد المختلفة من خلال منصة التعليم الإلكتروني، وإنتاج المقررات الإلكترونية بكل جامعة أو استخدام المقررات الإلكترونية المتاحة على نظام إدارة التعلم بالمركز القومي للتعليم الإلكتروني في المجلس الأعلى للجامعات مجاناً، والذي يحتوي على أكثر من 700 مقرر إلكتروني.

فضلاً عن تدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام المنصات الإلكترونية، وإعداد محاضرات مع تسجيل صوتي لشرح المحاضرات استعداداً لرفعه للطلاب على المنصة الإلكترونية لإدارة المحتوى التعليمي ” LCMS ” بالموعد المحدد بكل محاضرة طبقاً للجدول الدراسي للمقرر.

ومن خلال تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.

وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة .