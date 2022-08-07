الداخلية تدعو شباب حي الأسمرات لقضاء يوم ترفيهي داخل اتحاد الشرطة (صور)

نظمت وزارة الداخلية زيارة لبراعم وشباب حي الأسمرات لممارسة جميع الأنشطة الرياضية والاستمتاع بقضاء يوم رياضي وترفيهي، واصطحبهم إلى إتحاد الشرطة الرياضي وتوزيع الملابس الرياضية عليهم، لممارسة جميع الألعاب الرياضية بالاتحاد.

يأتي ذلك في إطار مبادرة “كلنا واحد” تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتُعد المبادرة الأولى من نوعها والتي تؤكد على الدور المجتمعي لوزارة الداخلية الذي يكتسب أهميته يومًا بعد يوم.

ويوضح مدى حرصها على دعم ومساندة كافة الفئات المجتمعية، خاصة قاطني المجتمعات الحضارية الجديدة والتي حرص رئيس الجمهورية على إنشائها منذ اللحظة الأولى لتولي المسئولية، كبدائل للمناطق التي شكلت على مدار سنوات طويلة خطورة على قاطنيها، وذلك لتوفير حياة كريمة لهم.

وتضمنت الزيارة مشاركة البراعم والشباب في عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية المختلفة، وتوزيع عدد من الهدايا الرمزية على المشاركين.

وكان له بالغ الأثر في نفوس هؤلاء الشباب الذين أعربوا عن خالص شكرهم لأجهزة وزارة الداخلية على تلك المبادرة، وعلى ما لمسوه من اهتمام يؤكد مدى حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع مختلف فئات المجتمع.

وتعد مبادرة “كلنا واحد” واحدةً من أكبر المبادرات المجتمعية التى أطلقتها وزارة الداخلية في إطار الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني، وتأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين.