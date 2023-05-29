الداخلية: تدشين حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن البحر الأحمر

قالت وزارة الداخلية إن مديرية أمن البحر الأحمر، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة، نظمت حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية، وذلك استمرارًا للدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية.

من جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنساني، الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

وواصلت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة “كلنا واحد” تحت رعاية رئيس الجمهورية لمدة شهرين اعتبارًا من نهاية شهر رمضان، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وتقرر زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة لتصل إلى 28 سلسلة تجارية بإجمالي 1211 فرعًا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إقامة 4 معارض رئيسية “سرادقات” بالقاهرة والجيزة.

كما نسقت مع مسئولي عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة لخمس سيارات لكل قافلة وذلك لطرح السلع الغذائية وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجًا بالقاهرة الكبرى.