الداخلية تدرب كوادر مراكز الإصلاح والتأهيل على تقديم خدمات المشورة الطبية (صور)

نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، دورة تدريبية للكوادر العاملة بمراكز الإصلاح والتأهيل وذلك في مجال تقديم خدمات المشورة الطبية، وإجراء الفحص بصورة طوعية وسرية لفيروس نقص المناعة البشرى، خلال الفترة من 1 إلى 3 مايو الجاري.

وشارك في الدورة 20 مُتدربًا من الضباط والأفراد والمدنين العملين بقطاع الحماية المجتمعية.

ويعد تنظيم تلك الدورات استمرارًا للدور الرائد الذي يضطلع به قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، من خلال التنسيق مع البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بشأن دعم خدمات الوقاية من الإصابة بفيروسات (C–B) نقص المناعة البشرى والرعاية والدعم والعلاج للمتعيشين مع الفيروس.

وأنشأ 10 مراكز داخل مراكز الإصلاح والتأهيل للفحص والمشورة للوقاية من مرض الإيدز والفيروسات الكبدية C–B.

وفي ختام فعاليات الدورة، كرمت عدد من المشاركين بمنحهم شهادات تقدير، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية المتميزة، لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

جاء ذلك استمرارًا للدور الذي تقوم به وزارة الداخلية لإعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث.