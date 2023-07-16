الداخلية تدرب كوادر مراكز الإصلاح والتأهيل على تقديم خدمات المشورة الطبية

نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية دورة تدريبية للكوادر العاملة بمراكز الإصلاح والتأهيل وذلك بمجال تقديم خدمات المشورة الطبية وإجراء الفحص بصورة طوعية وسرية لفيروس نقص المناعة البشري، خلال الفترة من 10 حتى 12 يوليو، وشارك في الدورة 20 مُتدربًا من الضباط والأفراد والمدنين، العاملين بقطاع الحماية المجتمعية.

يأتي ذلك استمرارًا للدور الذى تقوم به وزارة الداخلية لإعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث.

ويعد تنظيم تلك الدورات استمرارًا للدور الرائد الذي يضطلع به قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، من خلال التنسيق مع البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بشأن دعم خدمات الوقاية من الإصابة بفيروسات (C–B) نقص المناعة البشري والرعاية والدعم والعلاج للمتعاشين مع الفيروس، مع إنشاء 10 مراكز داخل مراكز الإصلاح والتأهيل للفحص والمشورة للوقاية من مرض الإيدز والفيروسات الكبدية (C–B).

وفي ختام فعاليات الدورة، كرمت الوزارة عدد من المشاركين بمنحهم شهادات تقدير، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية المتميزة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.