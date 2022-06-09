الداخلية تداهم مصحات علاج الإدمان غير المرخصة في الجيزة

قالت وزارة الداخلية إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة والأجهزة المعنية، شنت حملة أمنية لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط 6 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بنطاق محافظة الجيزة، وضبطت 6 أشخاص من المشرفين على تلك المراكز.

وتبين وجود العديد من المخالفات، أبرزها: عدم وجود ترخيص، عدم وجود موافقة من الجهات المختصة، مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص، لا يوجد إتباع لسياسات مكافحة العدوى، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مراكز علاج الإدمان غير المرخصة.