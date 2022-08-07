الداخلية تخصص قوافل أحوال مدنية للمترددين على المناطق الساحلية (صور)

أوفد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية قوافل متنقلة مجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة خدمات القطاع بعدد من المناطق الساحلية بمحافظتي الإسكندرية، مطروح، لتلبيه احتياجات المواطنين المترددين على المصايف والقرى السياحية خلال عطلاتهم.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر.

وواصل قطاع الأحوال المدنية إرسال قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي، المُصدرات المُميكنة، بنطاق محافظات القاهرة، الجيزة، المنوفية، الغربية، القليوبية، قنا، سوهاج، كفر الشيخ، دمياط، الأقصر، المنيا.

وأسفرت جهود تلك القوافل عن استخراج 9684 بطاقة رقم قومي، و31809 مصدرًا مميكنًا.

وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها عدا تغيير موقع قافلة محافظة سوهاج ليصبح أمام سجل مركز البلينا، اعتبارًا من يوم 6/8/2022.

وأرسلت مأموريات إلى 6 حالات إنسانية من المرضى وكبار السن وذوي الهمم بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

وواصل مركز إتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة : (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) للطلبات الفورية لكبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية، لتلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين.

وأوفدت مأموريات فنية، قانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض الجهات الحكومية، النوادي الرياضية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

إضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بمنافذ المواقع الجغرافية المخصصة لـ “كبار السن وذو الهمم والحالات الإنسانية”، لتلبية احتياجتهم من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة.

وقد لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم، في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين لتقديم الخدمات الجماهيرية.