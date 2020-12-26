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الداخلية: تحرير 926 مخالفة للمحال التجارية ومصادرة 3451 شيشة في يوم

اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 8345 سائق نقل جماعي لعدم إرتداء الكمامة الواقية.
أماني عوض 12:06 م, السبت, 26 ديسمبر 20 12:06 م, السبت, 26 ديسمبر 20

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أعلنت وزارة الداخلية -اليوم السبت- عن تحرير 926 مخالفة للمحال التجارية التي لم تلتزم بقرار الغلق الصادر من مجلس الوزراء، وذلك خلال 24 ساعة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

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وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس “كورونا” والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة.

وكذا الإشراف على إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 8345 سائق نقل جماعي لعدم إرتداء الكمامة الواقية.

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وضبطت 433 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 3451 أرجيلة.

وأكدت الداخلية على أنه جارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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