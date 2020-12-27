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الداخلية: تحرير 905 مخالفات للمحال التجارية خلال 24 ساعة

تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء.
أماني عوض 2:56 م, الأحد, 27 ديسمبر 20 2:56 م, الأحد, 27 ديسمبر 20

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أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الأحد- عن تحرير 905 مخالفات للمحال التجارية التي لم تلتزم بقرار الغلق الصادر من مجلس الوزراء، وذلك خلال 24 ساعة. 

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

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وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس “كورونا” والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة. 

وكذا الإشراف على إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية. 

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 8610  سائقين نقل جماعي لعدم إرتداء الكمامة الواقية.

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وضبط 404 قضايا في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 2847 أرجيلة، وأكدت الداخلية على أنه جارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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