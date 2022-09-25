الداخلية تحتفل بيوم محو الأميّة لمُجندي هيئة الشرطة (صور)

نظمت وزارة الداخلية متمثلةً في قطاع التدريب احتفالًا بيوم محو الأميّة، لمجندي هيئة الشرطة للعام التدريبي 2021/2022، بحضور عدد من القيادات الأمنية بالوزارة، ورئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ورئيس لجنة الخدمة المهنية بنادي الروتاري، ووفد من المنطقة الروتارية.

يأتي ذلك في إطار تفعيل بروتوكولات التعاون بين وزارة الداخلية متمثلة بقطاع التدريب والهيئة العامة لتعليم الكبار والمنطقة الروتارية، وكذا جهاز التدريب الإنتاجى على حرف التشييد والبناء بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، إيماناً بأهمية تكاتف وتعاون مؤسسات الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى للمساهمة فى دعم الإستراتيجية الوطنية الشاملة لمحو الأمية.

واعتمدت اللجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار بوزارة الداخلية سياسة متكاملة، بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية لمحو أمية المجندين عبر التوسع فى افتتاح الفصول التعليمية مع توفير المستلزمات الدراسية إلى جانب إستحداث البرنامج المكثف لتعليم اللغة “CLE”، المعتمد من الهيئة العامة لتعليم الكبار بفصول محو الأمية حيث تم تنظيم عدد من الدورات لتدريب القائمين على أعمال التدريس بكافة جهات الوزارة.

وجاء الاحتفال مواكبًا لليوم العالمي لمحو الأمية وتضمن تبادل عدد من الدروع التذكارية بين قطاع التدريب بوزارة الداخلية، وممثلى الجهات المعنية المتعاونة بمجال محو الأمية وتعليم الكبار.

وخلال الاحتفالية، كرمت الجهات الشرطية الحاصلة على المراكز الأولى بمجال نشاط محو الأمية، المشرفين والمدرسين المتميزين، المجندين الحاصلين على أعلى الدرجات في اختبارات دورات نشاط محو الأمية بكافة قطاعات وزارة الداخلية، والمجندين الذين تم تدريبهم على حرف التشييد والبناء.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على المشاركة بالمشروع القومي لمحو الأميّة، واستمرارًا لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لكافة رجال الشرطة، لاسيما المجندين.